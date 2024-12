Infobetting.com - Monza-Udinese (lunedì 09 dicembre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Iltorna all’U-Power Stadium per provare a uscire dalla palude della zona rossa della classifica nella sfida contro l’. Gli uomini di Nesta hanno ottenuto l’1-1 in rimonta sul campo del Como per il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Torino ma la vittoria manca da ottobre e anche i brianzoli convivono con .InfoBetting: Scommesse Sportive e