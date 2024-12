Salernotoday.it - Minaccia e picchia la moglie: arrestato a Pontecagnano Faiano

In azione, ieri, a, i Carabinieri del Nor della Compagnia di Battipaglia che hannoR. E. H., per maltrattamenti contro familiari. L'uomo, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, avrebbe percosso eto la, ma non l'ha passata liscia.