Salernotoday.it - Minacce e aggressioni alla famiglia per avere soldi, condannato 33enne

Leggi su Salernotoday.it

Undi Nocera Inferiore è statoa 4 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti, estorsione - anche tentata - e resistenza a pubblico ufficiale. Per diversi mesi, secondo le accuse, avrebbe aggredito la madre e il fratello a scopo estorsivo, pretendendo più volte somme in.