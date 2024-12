.com - Milleproroghe: multe ai no vax annullate, rimborsi a chi ha pagato. Scudo erariale prorogato

Leggi su .com

Approvato il decretodal consiglio dei ministri. Queste le decisioni più importanti:leai no vax. Proroga dello. Ma anche più tempo alle imprese per mettersi in regola con l'obbligo di assicurarsi contro le catastrofi e un altro anno per poter stipulare contratti a tempo oltre i 12 mesi con causali meno rigideL'articoloai no vaxa chi haproviene da Firenze Post.