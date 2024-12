Ilgiorno.it - Milano, muore carbonizzato nell’abitacolo del tir avvolto dalle fiamme: mistero in via Toffetti

, 8 dicembre 2024 – Un uomonell'abitacolo di un camion. La prima ipotesi dell'incendio innescatobatterie, tutta da accertare nelle prossime ore. E l'indagine di polizia e vigili del fuoco per capire cosa sia successo. L'allarme è scattato qualche minuto dopo le 21.30 di domenica 8 dicembre in via, a metà strada tra Rogoredo e la zona dell'Ortomercato: all'inizio si era pensato a un incidente stradale, ma in realtà il mezzo pesante di una ditta di logistica (Fed logistica di Modena) era regolarmente parcheggiato lungo il marciapiedi, sulle strisce blu, in una strada piena di magazzini e capannoni di piccole aziende. Incendio motrice tir autista morto al interno della cabina,, 8 Dicembre 2024, Ansa/Andrea Fasani, L'intervento dei vigili del fuoco In via, sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, ma non c'è stato nulla da fare per il conducente rimasto intrappolato all'interno, completamente distrutto: fino alla tarda serata di domenica, l'uomo non era ancora stato identificato.