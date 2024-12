Lapresse.it - Milan, Scaroni: “Arbitri hanno sempre ragione”

Leggi su Lapresse.it

“Per l’Aia quello di De Ketelaere non era fallo? Quella è una cosa che decide l’arbitro, non ho opinioni mai sulle decisioni, gliper definizione”. Così il presidente del, Paolo, al suo arrivo in Lega Serie A ao ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle critiche di Fonseca aglidopo il match contro l’Atalanta.