Milanotoday.it - Migliora l'aria a Milano: da domani disattivate le misure anti smog

Leggi su Milanotoday.it

Sotto la soglia di guardia. Da martedì sarannoleattivate nei giorni scorsi a, che prevedevano il divieto di circolazione per le auto più inquin. "In base ai dati pubblicati dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Lombardia e in.