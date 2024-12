Merckx incidente in bici | l’ex ciclista cade e si fa male all’anca

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Disavventura per Eddy. L'ex, soprannominato 'il Cannibale', è infatti caduto incletta nei pressi di Mechelen ed è ora ricoverato in ospedale in attesa di essere operato all'anca. "È stato uno stupido, ma ha sentito un dolore acuto", ha spiegato la famiglia del 79enne, cinque volte vincitore del Tour de .