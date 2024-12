Sbircialanotizia.it - Meloni ‘sussurratrice’ di Trump? Negli Usa credono a apporto speciale

Leggi su Sbircialanotizia.it

James Carafano (Heritage) spiega come il presidente-eletto strutturerà i rapporti con l'Europa Giorgiasarà davvero la carta europea di? Questo dice l’articolo dell’Economist di questa settimana, in cui si parla di un ruolo di “sussurratrice”, e questo ha ribadito Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia, dopo il tête-à-tête tra il presidente .