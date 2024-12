Secoloditalia.it - “Meloni? She is great”. Trump al New York Post: “Con leader così speriamo di raddrizzare il mondo”

Leggi su Secoloditalia.it

Donald, in un’intervista esclusiva al Newracconta il suo viaggio a Parigi per l’inaugurazione della nuova cattedrale di Notre-Dame e ha parole entusiastiche per Giorgia. Scrive il quotidiano americano che il presidente eletto “ha detto di aver avuto un “grande” incontro con il primo ministro italiano Giorgia, che ha descritto come dotata di “molta energia”. “Sono stato molto con lei”, ha dettodi, sottolineando che hanno cenato insieme durante il ricevimento deimondiali di 60 membri. “È piena di energia, ti dirò. È fantastica (She isndr)“.“Con questimondialidiil”Sul gruppo dimondiali che ha visitato la cattedrale,ha detto alla giornalista Diana Glebova del quotidiano newyorchese: “Siamo andati molto d’accordo, si trattava di un “gruppo simile” a quelli quattro anni fa e che spera che possano “un po’ il”.