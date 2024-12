Lapresse.it - Medioriente, padre Faltas: “Betlemme prigione a cielo aperto, sarà un Natale triste”

unanche quest’anno nella Terra Santa devastata dal conflitto tra Israele e Hamas. Lo ha dettoIbrahim, Vicario della Custodia di Terra Santa, intervistato da LaPresse. A, la città della Natività, ha detto, da due anni “si celebra un. Da 14 mesi non viene nessuno,è deserta, c’erano file di tre ore per la grotta della Natività e ora non c’è nessuno. Potete immaginarvi 14 mesi senza lavoro, senza nulla, anche chi ha il permesso di lavorare in Israele ora non può più. Parliamo di migliaia di persone, cristiani e musulmani che non possono andare ache è diventata una veradove non si può né entrare né uscire”., che sabato ha incontrato in Vaticano Papa Francesco, ha raccontato a LaPresse i dettagli della visita: “Abbiamo portato un presepe molto bello con una stella di madreperla, un presepe di ulivo fatto dagli artigiani dipoi messo nell’aula di Paolo VI.