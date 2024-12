Ilgiorno.it - "Mazzette al funzionario infedele per vincere il bando milionario"

Gli atti erano passati a Novara per competenza territoriale e ora la Procura piemontese ha chiuso l’inchiesta. Si avvicina il processo per i protagonisti della vicenda Valcart, l’azienda di Rogno (Bergamo) specializzata in smaltimento di rifiuti che per l’accusa aveva stretto un patto corruttivo con ildi Enel E-Distribuzione Antonio Marcone, 52 anni, di Novara, così da accaparrarsi unda 12 milioni. Stando alla pm di Brescia Marzia Aliatis, la Valcart, in particolare uno dei patron Sergio Bava, era in combutta con ilEnel (estranea ai fatti) che, stipendiato con 5mila euro mensili, passava informazioni anticipate sui bandi, si prodigava per sponsorizzare la società a discapito delle concorrenti, predisponeva gare ad hoc. Per il “disturbo“ Marcone avrebbe incassato almeno 70mila euro inconsegnate durante quattro incontri al casello di Novara Ovest.