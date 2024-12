Unlimitednews.it - Marsilio “Approvato ddl su aree idonee per impianti fonti rinnovabili”

Leggi su Unlimitednews.it

L’AQUILA (ITALPRESS) – “L’Abruzzo si conferma la prima Regione a statuto ordinario a dotarsi di una norma così innovativa e strategica compiendo un passo decisivo e concreto verso la transizione energetica. Stiamo affrontando una sfida complessa, rispettando gli obiettivi che l’Europa ci indica molto ambiziosi ma altrettanto stringenti. Attraverso il gruppo di lavoro, abbiamo individuato soluzioni che fanno sintesi con equilibrio, ma nello stresso tempo tutto può essere migliorato con i contributi che potranno arrivare dai consiglieri di maggioranza e opposizione, dalle audizioni e dalle indicazioni delle associazioni ambientaliste”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale Marco, intervenendo oggi in conferenza stampa insieme al consigliere delegato Nicola Campitelli, per presentare il disegno di legge che consta di 7 articoli denominato “Misure urgenti per l’individuazione die superficie nonall’installazione e promozione didi energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.