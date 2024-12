Fanpage.it - Margot Sikabonyi su Damiano David: “Ha fatto la comparsa in Un medico in famiglia quando ancora non era famoso”

Ospiti a La volta buona di Caterina Balivo,e Eleonora Cadeddu, che interpretavano Maria e Annuccia Martini in Unin, hanno ricordato la partecipazione dinella serie targata Rai: "Me lo sono trovata sul set e dopo qualche anno ho pregato per avere un biglietto dei suoi concerti, ma niente da fare".