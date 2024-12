Quotidiano.net - Manovra, rinvio per il taglio Irpef. Ritocchi su Ires e flat tax

La riduzione dell'per il ceto medio verrà fatta dopo aver consolidato i conti pubblici. E' quanto si apprende da fonti del Mef. Nel corso del vertice a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e gli altri leader del centrodestra, si sono anche concordati degli "aggiustamenti: tra questi, l'premiale e un ritocco al tetto per la cosiddettatax dipendenti. Nel primo caso si starebbe lavorando in particolare ad un'ipotesi rivolta a una platea di imprese che investono e che incrementano l'occupazione mentre nel secondo si tratta di ampliare da 30 a 35mila euro il tetto di reddito da lavoro dipendente sotto al quale si può accedere allatax per la parte di lavoro autonomo. Infine, si punta a introdurre una tassazione al 5% per gli straordinari degli infermieri e degli specializzandi e escludere dal blocco parziale del turn over per la Pa le forze dell'ordine e gli enti locali.