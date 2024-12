Liberoquotidiano.it - Manovra, Cattani (Farmindustria): "Delusi da assenza innalzamento tetto spesa farmaceutica"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo incontrato i ministri competenti, quindi i ministri Giorgetti e Schillaci e la nostra richiesta è quella di rivedere alcune cose: apprezziamo il segnale sul fondo dei farmaci innovativi, già presente ma non sfruttato, di accogliere ulteriormente i farmaci a innovatività condizionata e gli antibiotici, ma siamodall'- in- di undeldella, che ha degli effetti, come l'aumento del payback a carico delle aziende. Pertanto, un aumento dele rimodulazioni sono necessarie per stabilizzare ile siamo negativamente sorpresi dall'articolo 57, che vorrebbe ridurre le quote di spettanza, e quindi i margini delle aziende farmaceutiche, a favore della distribuzione. È inaccettabile, soprattutto in una legge di bilancio, vedere questo approccio verso soggetti privati".