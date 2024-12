Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, San Lazzaro con il fiato sospeso: allagati alcuni garage

Bologna, 9 dicembre 2024 – A Sansi sta con il, dopo che l'Idice ieri sera ha raggiunto soglia 3, attorno alle 22, costringendo l’amministrazione a un’ordinanza dei piani terra e dei seminterrati, con l’obbligo di raggiungere i piani alti per chi abita accanto ai corsi d’acqua: e ora si aspetta il nuovo bollettino Arpae. Al momento di danni importanti non ce ne sono, tranne una situazione di allagamento di una rimessa di via del Seminario 102, dovuta non alla tracimazione di corsi d'acqua ma ai canali di scolo che non hanno trattenuto l'acqua. Sempre nella stessa zona, al Farneto,si sono. Ieri sera disposto sono state disposte evacuazioni dei seminterrati e dei piani terra. Al Farneto, dove si trova la maggior parte delle case interessate dall’ordinanza, diverse abitazioni erano già libere e chi è rimasto ha la possibiltà di accedere ai piani alti: pertanto non ci registrano cittadni fuori casa.