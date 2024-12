Fanpage.it - Malattia del Congo, il punto dell’Oms: “Registrati 406 casi e 31 morti tra il 24 ottobre e il 5 dicembre”

Sono stati diffusi dall'Oms nuovi dati sullanon diagnosticata che si sta diffondendo in. Tra il 24e il 5 dicembre 2024 nella zona sanitaria di Panzi, situata nella provincia di Kwango, sono stati registrati 406. Nello stesso periodo i decessi sono stati 31. Sono inoltre in corso test di laboratorio per determinare la causa esatta della