M5S voto bis boccia Grillo Conte | Voltiamo pagina

(Adnkronos) –La seconda votazione del Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe, richiesta da Beppe, conferma oggi 8 dicembre l’esito della prima consultazione: la figura del garante sarà eliminata, a esprimersi a favore dell’opzione l’80,56% dei votanti. Alla consultazione hanno partecipato 58.029 persone, ovvero il 64,90% della base e circa 4mila in più rispetto alla prima consultazione del 21-24 novembre. Il ruolo del garante del Movimento 5 stelle, per il 38,81% dei votanti, non deve essere affidato a nessun altro organo. Per il 35,96%, invece, deve essere affidato al Comitato di Garanzia, per il 18,74 a un organo collegiale appositamente eletto e, ancora, il 6,49% si è astenuto. La base del M5S conferma anche ilsulla procedura per la modifica del simbolo con l’84,91% dei favorevoli.