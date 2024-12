Iltempo.it - L'Udinese torna a vincere, Monza sempre più giù

(ITALPRESS) – Allo U-Power Stadium vince l', che batte per 2-1 ile scavalca l'Empoli al nono posto della classifica, allontanandosipiù quella zona calda dove i brianzoli sonopiù invischiati. Le reti bianconere portano la firma di Lucca prima e Bijol poi, intervallate dal gol vano di Kyriakopoulos. Bastano soli sei minuti all'per trovare il vantaggio, grazie alla manovra che dalla sinistra porta al cross di Zemura per il colpo di testa vincente di Lucca, che fa valere i suoi centimetri e batte così Turati. Partono bene i friulani, che poco più tardi troverebbero nuovamente la rete, ancora con Lucca, pescato però in posizione irregolare precedente al destro del potenziale 2-0. Rete annullata eche reagisce, al 15?, con la conclusione dal limite di Bianco che termina di poco fuori.