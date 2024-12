Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 9 dicembre 2024 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9– sulla piattaformaInfinity con la soap turca, Get. Nellaodierna Zumrut è determinata a diventare presidente del comitato per la valorizzazione del quartiere. Per raggiungere il suo obiettivo, non esita a elargire doni ai suoi concittadini. Ecco ilcon il diciannovesimo episodio.