Vanityfair.it - Louis di Cambridge, il messaggio «segreto» per i nonni materni (e la reazione di Kate Middleton)

Durante il concerto Together at Christmas il terzogenito dei principi del Galles ha appeso sull'«Albero della gentilezza» un biglietto per Carole e Michael: «Grazie alla nonna e al nonno perché hanno giocato con me»