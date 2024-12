Tpi.it - L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 9 al 15 dicembre 2024) per tutti i segni

OroscopoFoxdal 9 al 15Qual è il mio oroscopo(dal 9 al 15) diFox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nel, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopole? Di seguito le previsioni diFox per lache va dal 9 al 15diffuse da diversi siti, tra cui il CorriereSera.ARIETECari Ariete, lainizierà con buone energie sul piano lavorativo: cogliete l’occasione per mettere in pratica le vostre idee. Per quanto riguarda l’amore, i single potrebbero fare incontri significativi verso metà, mentre chi è in coppia dovrà gestire piccole tensioni con diplomazia.