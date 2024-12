Quicomo.it - Lombardia Style: alla conquista di New York con il lago di di Como e il Duomo di Milano

Leggi su Quicomo.it

Non poteva certo mancare l'immagine deldi. E certamente nemmeno quella della capitale della moda,. Lo stile Lombardo sbarca dunque a Newcon un appuntamento esclusivo, fissato per il 12 dicembre in una location emblematica come il Bardi Eataly, sulla 5th Avenue.