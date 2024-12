Perugiatoday.it - lL BLOG di Franco Parlavecchio | 5 Stelle: con Conte da Movimento di popolo a cespuglio nel giardino del Pd

Il grande protagonista del peggior modo di far politica, quello della grande follia da cento milioni per gli inutili banchi a rotelle distribuiti nelle scuole poi diventati rifiuto per le discariche, il sostenitore del campo largo fatto a sua immagine e somiglianza, il damerino della scena.