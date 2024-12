Lanazione.it - L’Istituto di Agazzi rinnova la raccolta solidale per il canile

Arezzo, 9 dicembre 2024 – Un Natalea favore delComunale di Arezzo. L’iniziativa è promossa dal“Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti diche, in vista delle festività, ha attivato unadi coperte, sciarpe, indumenti di lana, asciugamani e tappeti da donare all’ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali di Arezzo per contribuire all’accoglienza e al benessere degli animali domestici. Questa mobilitazione rientra tra le attività condotte dagli utenti di Start, servizio di riabilitazione per la disabilità intellettiva, per promuovere momenti di incontro e inclusione con diverse realtà locali, venendo coinvolti in iniziative con cui portare un contributo concreto ai bisogni del territorio. Laresterà aperta fino a domenica 15 dicembre, con ogni cittadino che potrà effettuare una donazione in più sedi deldi: le Comunità Alloggio Protette “San Paolo Danei” nel paese die “Il Ramo” in via Aliotti ad Arezzo, il Centro Diurno “Catasca” in via Garibaldi e la Residenza Sanitaria per Disabili al primo piano deldi, oltre che al centro per il trattamento dei disturbi alimentari Auryn.