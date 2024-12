Fanpage.it - L’esperto di motori spiega il vero significato dell’adesivo “Bimbo a bordo”: “Non è quello che tutti pensano”

Leggi su Fanpage.it

Il cartello non serve a invitare gli altri automobilisti a guidare con prudenza per evitare urti o incedenti che coinvolgerebbero un minore, ma a fornire un'indicazione preziosa ai soccorritori in caso d'incidente. L'esperto: "Molti usano il segnale in modo sbagliato".