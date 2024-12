Leccotoday.it - Lecco, la nuova discarica è pronta: martedì 17 apre alla città

Sta per aprire ladi. O, per usare i neologismi, il nuovo centro di raccolta 4.0 di via Arturo Toscanini. Per la mattinata di lunedì 16 dicembre è stato programmato il taglio del nastro nei pressi della rotonda di via Don Ticozzipresenza del sindaco Mauro Gattinoni.