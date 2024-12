Avellinotoday.it - L'Avellino torna al lavoro, la decisione di Biancolino. Polemiche dopo Trapani-Benevento, Antonini menziona anche i lupi

Leggi su Avellinotoday.it

L’non si ferma e, a poche ore dalla sofferta ma fondamentale vittoria contro il Sorrento,in campo. La squadra di Raffaelesi è ritrovata questa mattina per una nuova seduta di allenamento in vista della prossima partita, in programma venerdì sul rettangolo verde.