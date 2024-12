Ilrestodelcarlino.it - "Lasciate che don Francesco resti il nostro cappellano"

"La luce del Natale porti chiarezza sul trasferimento di don". È la richiesta, scritta su uno striscione, avanzata da alcuni fedeli e operatori sanitari dell’ospedale Mazzoni nel corso della protesta pacifica, che si è svolta ieri mattina a seguito della decisione delle diocesi di Taranto e Ascoli di richiamare in Puglia, sua terra d’origine, ildel nosocomio, donSimeone. Al suo posto, subito dopo Natale, arriverà donMangani, attuale parroco nel borgo di Roccafluvione. Don Simeone, sette anni fa, partí dalla diocesi tarantina per spostarsi ad Ascoli, arrivando in una comunità scossa dalle conseguenze del terremoto. A volerlo fu l’ex vescovo monsignor Giovanni D’Ercole. Ora, però, a Taranto c’è bisogno di sacerdoti e il prete è stato richiamato "a casa".