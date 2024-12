Arezzonotizie.it - L'Arezzo ha bisogno di punti, la Lucchese pure. Partita ad alta tensione al Porta Elisa

Prima o poi la striscia negativa dovrà interrompersi. Tutto sta a capire quando e soprattutto sarà fondamentale non ricadere nell'errore di Perugia, il punto più basso toccato quest'anno dalla squadra per la sproporzione tra imnza della gara e qualità della prestazione. Troise in conferenza.