Fanpage.it - L’Amica Geniale 4, Pio Stellaccio: “Enzo Scanno è l’empatia, intelligenza emotiva opposta alla superficialità di Nino”

L'attore che interpreta Enzone L'Amica4 racconta in un'intervista a Fanpage.it il suo lavoro sul personaggio tra i più emblematici di questa quarta stagione: "Enzo è come un cane per Lila, fedele e mansueto, attacca quando è in pericolo. Con la scomparsa di Tina, tra loro si crea una frattura insanabile".