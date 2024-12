Lanazione.it - Ladro d’appartamento cerca di sfuggire ai carabinieri colpendoli con pugni e calci

Albiano Magra (Massa Carrara), 9 dicembre 2024 – Idi Aulla (Massa Carrara) hanno fermato un uomo accusato di furto in casa ad Albiano Magra. I militari, intervenuti dopo una segnalazione, al loro arrivo hanno sentito dei rumori sospetti provenire dall'interno della casa e poi, mentre si avvicinavano, si spiega dall'Arma, hanno visto un uomo vestito di scuro che usciva velocemente da una porta finestra dell'immobile e si dava alla fuga. Dopo un inseguimento durato qualche centinaio di metri, isono riusciti a bloccarlo. l'uomo, identificato poi per uno straniero regolare in Italia, nel tentativo di liberarsi avrebbe sferratoai militari, motivo per cui gli è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.