Ladri assaltano la farmacia e scappano col bottino

Malviventi hanno preso di mira laRossi in via Antonio Gramsci a Teano. Ihanno forzato la saracinesca e si sono introdotti nei locali, portando via denaro e articoli non ancora quantificati. A scoprire il furto è stato il personale al mattino, che ha immediatamente avvisato le.