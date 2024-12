Salernotoday.it - Ladra seriale a Roma arrestata nella Valle dell'Irno, i controlli dei carabinieri: fioccano denunce e sequestri di droga

In azione, ia Compagnia di Mercato San Severino nel fine settimana. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attività.