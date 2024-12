Udinetoday.it - La solidarietà corre sulle note dei brani indimenticabili di Henry Mancini

Leggi su Udinetoday.it

, come Moon River, The Pink Panther, Breakfast At Tiffany's, solo per citarne alcuni. Un omaggio a un grande autore e musicista italo-americano come. Ma al contempo un'occasione diin favore di un progetto de L’Ancora (Soc. Coop. Soc.le), chiamato.