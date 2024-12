Romatoday.it - La Roma Volley rimane ultima: il confronto preoccupante con l’anno della retrocessione

La SMIsi è arresa ieri al PalaTiziano 3-0 contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio al termine di una gara in cui non è mai riuscita a reggere il ritmosquadra rivelazione di questa stagione, che da fine ottobre ha conquistato 24 punti in nove gare perdendo soltanto al tie-break.