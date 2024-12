La Lazio espugna Napoli | il gol costa il primato alla squadra di Conte

Leggi su Dailynews24.it

Lasi impone al Diego Armando Maradona con un secco 0-1, infliggendo aluna sconfitta checara in termini di classifica. I partenopei, pur creando numerose occasioni da gol, hanno mostrato scarsa concretezza sotto porta, un limite che ha contribuito al sorpasso in vetta dell’Atalanta. Le critiche Non sono mancate le critiche .L'articolo La: il golildi