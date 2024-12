La barca di Teodorico ' arenata' da un anno in un magazzino | il progetto da 25 milioni rimane fermo al palo

Ravennatoday.it - La barca di Teodorico 'arenata' da un anno in un magazzino: il progetto da 2,5 milioni rimane fermo al palo

Leggi su Ravennatoday.it

Costruita circa 1500 anni fa e poi imprigionata per secoli sotto un cumulo di acqua e terra. Il 'purgatorio' delladiperò non è ancora finito. Portata alla luce 26 anni fa durante i lavori per il parco, la preziosa imzione tardoantica ha dovuto prolungare la sua.