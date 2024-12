Fanpage.it - Kygios senza più freni, attacca anche il coach di Sinner: “È uno scherzo? Ci vogliono persone oneste”

Nick Kyrgios ormai ha fatto dell'odio per Jannikuna ragione di vita e adesso spara a zero per la prima voltasul suoDarren Cahill, accomunato al campione azzurro nell'accusa di essere un imbroglione e disonesto.