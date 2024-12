Calcionews24.com - Juve Manchester City, ottimismo per Douglas Luiz: si va verso il rientro! le ultime

Leggi su Calcionews24.com

per il centrocampista brasiliano: si vail! le ultimissime Secondo quanto anticipato dantusnews24, il centrocampista brasilianoha lavorato con il resto del gruppo dellantus in vista della sfida contro il, in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium e valevole per la sesta giornata del girone di Champions League. Secondo quanto .