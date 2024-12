Liberoquotidiano.it - Italia-Usa: Stroppa, 'ho dato mano per incontro tra Trump e Meloni a Parigi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'informatico e stretto collaboratore di Elon Musk Andrea, ha raccontato come avrebbe organizzato l'tra Donald, Giorgiaed il fonre di SpaceX a, dove si trovavano tutti e tre per la riapertura di Notre Dame. Lei è stato il primo a pubblicare la foto dell'traall'Eliseo. "E possibile. Io però non c'ero, ero ai Castelli Romani", spiega. "A scattare la foto è stato Optimus, il robot di Tesla che scattava foto ed era lì", rivela."Houna piccola" per facilitare l', dice ancora. "Ho aiutato Elon a conciliare la sua agenda con quella della. Io ho parlato con entrambi –ha detto- poi si sono sentiti direttamente. Se uno può agevolare questi incontri lo fa.