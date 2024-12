Fanpage.it - Inzaghi in formato Champions per Leverkusen-Inter: “A 18 punti ci si qualifica, ce ne mancano 5…”

Leggi su Fanpage.it

Vigilia ricca di aspettative in casa, in attesa della sfida in Germania contro il Bayer. Simonevuol proseguire il trend positivo in coppa, con l'ennesima conferma di un cammino in crescendo: "Ci siamo preparati, pronti a tutto"