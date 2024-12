Leccotoday.it - Inventava corsi per frodare lo stato: imprenditore nei guai

Leggi su Leccotoday.it

Si è distinto per aver evaso 600mila euro in due anni. Come? Inventandosi o "gonfiando" la partecipazione ad alcunidi formazione per poter generare dei crediti d'imposta da usare in compensazione. Un sistema sul quale hanno indagato i finanzieri della Compagnia di Cernusco Lombardone, che.