Insieme per Montalto | Il Comune fuori dal bando Polizia locale 4 0

, 9 dicembre 2024 – “E’ notizia di questi giorni l’assegnazione di contributi per la4.0, a seguito deldella Regione Lazio, grazie all’assessore Luisa Regimenti, uscito e terminato a giugno 2024” – così in una nota l’associazionepere Pescia romana.“La misura prevedeva due tipologie di intervento: acquisto di dotazioni strumentali necessari per il potenziamento dei corpi, oppure la partecipazione a corsi per droni, al fine di conseguire la qualifica di “pilota remoto di droni”, sempre per gli agenti della.Sono stati assegnati ben 2 milioni di risorse complessive tra i vari enti beneficiari. Purtroppo però scopriamo che il nostronon ha nemmeno partecipato, essendoanche dall’elenco dei non ammessi.Chiediamo al consigliere delegato Rosi, dal quale aspettiamo ancora risposte su che fine abbia fatto la strampalata ordinanza del cambio di viabilità a Rompicollo del maggio 2023 (per fortuna mai eseguita, ma nemmeno mai revocata): come mai? Abbiamo tutti i mezzi a posto? Non e’ importante migliorare le dotazioni in ausilio ai nostri agenti?Magari si era troppo distratti dalla corsa al nuovo posto di assessore, vacante da un anno e mezzo?Siamo convinti che supportare lanon significhi aumentare le tariffe e il numero dei parcheggi blu, ma mettere gli agenti nelle condizioni migliori per svolgere il proprio lavoro a tutela dei cittadini: abbiamo perso una buona occasione!”.