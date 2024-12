Quotidiano.net - Innovazione e sostenibilità ambientale: Conserve Italia cresce nel settore alimentare

fannore il business di, Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna) leader innella trasformazione. Il Gruppo associa oltre 14mila produttori agricolini riuniti in 36 cooperative e lavora oltre 500.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (9 in, 2 in Francia e 1 in Spagna). E il fatturato gestionale consolidato dell’esercizio 2023-24 è di 1,2 miliardi di euro grazie al lavoro ine all’estero di circa 3.000 persone tra addetti fissi e stagionali. L’azienda detiene marchi storici del made in Italy come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani; con una buona internazionalizzazione, visto che il 47% del valore prodotto prende la strada dell’estero.