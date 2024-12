Calcionews24.com - Infortunio McKennie, buone notizie dalla Continassa: l’americano in gruppo! Sarà in campo contro il Manchester City?

Leggi su Calcionews24.com

, arrivanoè in! Torna inil? Juventus è tornata al lavoro oggi al JTC in vista del match di Champions Leagueilin programma mercoledì allo Stadium. Partita per la quale potrà essere convocato anche. Secondo quanto appreso da Juventusnews24, infatti,è tornato a lavorare .