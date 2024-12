Veneziatoday.it - Incidente sul lavoro, sprofonda e si incastra con la gamba: soccorso

È rimastoto con unndo per circa un metro nel fango, nell'area del cantiere a Spinea dove stava lavorando alla posa di tubi del gas, lunedì in tarda mattinata. Un operaio 45enne non riusciva più a riemergere in tarda mattinata: è stato risolutivo l'intervento dei vigili.