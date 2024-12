Ilgiorno.it - Incidente in tangenziale a Sondrio: nello scontro con un tir muore giovane dell'Alta Valle

, 9 dicembre 2024 – Terribileoggi intorno alle 12 tra un’automobile, una Golf, e un camion lungo ladiall’altezza di quella che un tempo era la sede di Elitellina. Qui l’auto condotta da un ventenneche viaggiava verso Tirano si è scontrata frontalmente con un tir che invece procedeva in direzione opposta. Troppo violento l’impatto tra i due veicoli: quello guidato dalè rimasto addirittura schiacciato sotto il camion, non lasciando scampo al ragazzo al volante. Per consentire i soccorsi, i rilievi e lo spostamento dei veicoli coinvolti nel tragicolaè rimasta chiusa per ore con enormi ripercussioni sul traffico, costretto a deviare per le vie del centro dove si sono formate lunghissime colonne.