Genovatoday.it - Incendio in pineta ad Arenzano, in fiamme auto e scooter

Leggi su Genovatoday.it

Vigili del fuoco in azione prima dell'alba di oggi, lunedì 9 dicembre 2024, in via del Lucertolone nelladiper un, che ha coinvolto tree un motorino.Sul posto sono intervenute la squadra di Multedo e l'botte centrale, oltre alle forze dell'ordine per le.